Кращі учні Київщини отримають стипендії від губернатора

У місті Біла Церква відбулася церемонія нагородження дітей - переможців олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (МАН) України «Віват, науко, молода!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, під час заходу заступник голови Київської ОДА Тетяна ПОДАШЕВСЬКА поінформувала, що за розпорядженням голови облдержадміністрації 148 дітей області, які здобули перемогу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, і їх викладачі отримуватимуть стипендії облдержадміністрації.

Також у рамках свята переможцям науково-дослідницьких робіт МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад було вручено дипломи та грошові премії.

Вітаючи присутніх, губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив, що облдержадміністрація й надалі буде підтримувати обдаровану молодь, освітню галузь, надасть можливість реалізувати науковий та творчий потенціал кращих представників молодого покоління.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що влада Київщини візьме на себе витрати на навчання кращих дітей області, які матимуть бажання отримати вищу освіту в Білоцерківському Національному аграрному університеті та Національному медичному університеті імені Богомольця за умови, що ті повернуться працювати за фахом у свої міста й села. Ця програма діє на Київщині вже другій рік і завдяки їй наразі сто дітей навчаються в аграрному університеті та п’ятдесят студентів здобувають освіту у вищому медичному закладі.