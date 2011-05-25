У Києві покажуть роботи Шагала і Пікассо

Завтра, 26 травня, в Музеї Варвари і Богдана Ханенків у Києві відкривається виставка лотів благодійного аукціону «Мистецтво милосердя», який проводитиметься в рамках проекту Фонду Олександра Фельдмана «Майбутнє - в очах дітей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, кияни побачать 55 картин із колекції народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, які будуть виставлені на аукціон напередодні Дня захисту дітей - 30 травня.

На майбутні торги виставлено роботи відомих українських і західних майстрів ХХ століття. Зокрема, кольорові літографії та офорти Марка Шагала, Пабло Пікассо, Хоана Міро, Анрі Матісса, а також картини Давида Бурлюка, Василя Хмелюка, Миколи Глущенка, Якова Шапіро, Леона Зака, Ерно Ерба, Костянтина Терешковича, Михайла Андрієнка-Нечитайла та інших художників.

Усі зібрані на аукціоні кошти Фонд Фельдмана направить на придбання медичного обладнання для Харківського міського центру дитячої нейрохірургії.

У повідомленні також зазначається, що найбільш високий естимейт отримали роботи Ерно Ерба «Дівчинка з лялькою» (1940-1950 рр. $25-30 тис.), Давида Бурлюка («Пейзаж із річкою» 1947 р. $20-25 тис.), Миколи Глущенка («Портрет жінки в кріслі» 1969 р. $20-25 тис.), Костянтина Терешковича («Набережна. Літній день» $20-25 тис.), Миколи Синєзубова («Букет» 1938 р. $15-20 тис.), Якова Шапіро («Гірський пейзаж» $14-18 тис.), Петра Нілуса («Маленька наїзниця» $13-16 тис.) і Михайла Андрієнка-Нечитайла («Пейзаж» 1945 р. $12-15 тис.).

Ціна виставлених на аукціон кольорових літографій і офортів значно нижча. Так, заявлена стартова вартість естампа Хоана Міро «Абстрактна композиція», естампа «Чоловічий портрет» Анрі Матісса, естампа Пабло Пікассо «Лист «Із сюїти Воллара», кольорової літографії Марка Шагала «Вікна Єрусалима» (1964 р.) не перевищує $2-3 тис.