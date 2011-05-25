Віце-спікер Держдуми РФ оголосив, чого Москва чекає від Києва
14:22, 25 травня 2011Політика
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Язєв сьогодні в Україні
Російська Федерація очікує від України ухвалення закону про особливий статус російської мови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ сьогодні в Києві під час Другого форуму регіонів України і суб`єктів Уральського федерального округу РФ.
За його словами, на сьогодні в Україні проживає близько 50% російськомовного населення.
Також В.ЯЗЄВ відзначає тісну економічну співпрацю України та РФ. За його словами, Україна є найбільшим транзитером російського газу, і навіть після закінчення будівництва газопроводу «Південний потік» Україна залишиться одним із найбільших транзитерів: «Український транзит превалюватиме за своїм обсягом».
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