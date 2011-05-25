У Нашій Україні вважають, що влада вже наближається до «критичної межі»

«Наша Україна» висловлює категоричну незгоду з методами, які застосовує влада у справах проти представників опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Ігоря ДІДЕНКА, Анатолія МАКАРЕНКА, що у своїй суті є вибірковими і репресивними.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Нашої України”.

“Ми солідарні з позицією європейських партнерів і міжнародного співтовариства та вказуємо на неприпустимість підміни принципів додержання законності психологічним тиском, залякуванням і порушенням невід’ємних конституційних прав”, - наголосили “нашоукраїнці”.

Як відзначають автори заяви, Конституція гарантує кожному громадянинові право на справедливий судовий захист своїх інтересів, але дії влади йдуть врозріз із цими принципами.

“Наша Україна” запевняє, що разом з іншими політичними та громадськими силами захищатиме спільні права.

“Нездатність забезпечити справедливий і неупереджений характер справ проти представників опозиції доходить до критичної межі. Перейшовши цю межу, влада отримає єдину і солідарну відповідь не лише політичних опонентів, але й всього суспільства”, - наголошується в заяві.