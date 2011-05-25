Янукович запевняє, що злиття Нафтогазу з Газпромом виключене

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість злиття НАК «Нафтогаз України» та російського “Газпрому”.

Про це він заявив в інтерв`ю Bloomberg, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна хоче перегляду газової угоди, яку вона вважає дискримінаційною.

"Якщо Україна і вирішить продати частину своїх енергетичних ресурсів, це буде зроблено прозоро і на ринкових умовах", - наголосив Президент. За його словами, "такі великі підприємства, як енергетичні компанії, пройдуть реєстрацію для приватизації в найближчому майбутньому".