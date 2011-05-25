Янукович запевняє, що злиття Нафтогазу з Газпромом виключене
14:30, 25 травня 2011Політика
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З інтерв`ю Bloomberg
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість злиття НАК «Нафтогаз України» та російського “Газпрому”.
Про це він заявив в інтерв`ю Bloomberg, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна хоче перегляду газової угоди, яку вона вважає дискримінаційною.
"Якщо Україна і вирішить продати частину своїх енергетичних ресурсів, це буде зроблено прозоро і на ринкових умовах", - наголосив Президент. За його словами, "такі великі підприємства, як енергетичні компанії, пройдуть реєстрацію для приватизації в найближчому майбутньому".
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