У Тимошенко бачили, як охорона Януковича погрожувала людям автоматом

Охоронці з кортежу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вчора погрожували зброєю людям, які стояли з прапорами партії «Батьківщина» вздовж вулиці неподалік від Головного управління Генеральної прокуратури на Подолі.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

За його словами, інцидент стався у вівторок, 24 травня, під час пікетування прихильниками Юлії ТИМОШЕНКО приміщення ГПУ на вул. Борисоглібській.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ розповів, що він разом із кількома народними депутатами, журналістами та громадянами вийшли на тротуар вул. Набережно-Хрещатицької, маючи на меті висловити протест проти перекриття дороги для проїзду кортежу В.ЯНУКОВИЧА.

«Після 16-ї години, десь за 20 хв. до проїзду кортежу, були перекриті дороги для автотранспорту, що спричинило шалені пробки на Подолі. Коли почала проїжджати кавалькада машин ЯНУКОВИЧА та супроводу, до мітингувальників з прапорами кинулися якісь люди у цивільному, намагаючись завадити журналістам фотографувати проїзд Президента», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Коли став під’їжджати сам кортеж, громадяни почали розмахувати прапорами і голосно обурюватися. У цей момент один з автомобілів охорони ЯНУКОВИЧА пригальмував, опустилося вікно і на людей навели автомат, що викликало шок у мирних протестувальників», - зазначив депутат та додав, що свідками інциденту були десятки людей.