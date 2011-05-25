Іващенко таки хворий, але доліковуватись буде в камері

Колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА переведено назад до Київського СІЗО у зв’язку із завершення медичного обстеження.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України.

Як нагадують у відомстві, 20 травня В.ІВАЩЕНКА, відповідно до письмового дозволу Печерського районного суду Києва, було вивезено із слідчого ізолятора до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги для проведення консультативного огляду та обстеження.

Вчора, 24 травня, після проведеного діагностичного обстеження спеціалістами різного профілю вказаного медичного закладу В.ІВАЩЕНКА доставлено до Київського слідчого ізолятора з відповідними рекомендаціями щодо подальшого лікування, підкреслили у пенітенціарній службі.

За їх даними, у ході проведеного обстеження у В.ІВАЩЕНКА виявлено ряд хронічних захворювань, проте без загострень та патологій. Перебування у медичній частині СІЗО В.ІВАЩЕНКО наразі не потребує, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО заявив, що його підзахисного було повернуто вчора до СІЗО без жодних пояснень.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.