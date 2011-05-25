ЄС обіцяє сусідам більше грошей в обмін на реформи і демократію

Європейський Союз пропонує країнам-сусідам більше грошей і можливостей в обмін на реформи і демократизацію.

Про це заявили сьогодні у Брюсселі Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ, представляючи Комюніке «Нова відповідь сусідству, що змінюється», який є переглядом Європейської політики сусідства.

«Ми хочемо запропонувати підтримку. Ті, хто рухатимуться швидше і далі у реформах, ми зможемо дати їм більше ресурсів», - сказала К.ЕШТОН.

За її словами, комюніке пропонує розширення пропозиції ЄС країнам-сусідам у трьох основних сферах – фінансова допомога, надання доступу до ринку, а також збільшення мобільності громадян.

У свою чергу, С.ФЮЛЕ відзначив, що пропозиції ЄС спрямовані на допомогу партнерам, щоб вони прагнули «до демократії і кращого життя».

При цьому, за словами комісара, пропозиції збільшити підтримку сусідам містять чіткі умови щодо забезпечення вільних виборів, основних прав і свобод, зокрема, права на збори, вільних ЗМІ, верховенства права, боротьби з корупцією, реформи правоохоронного сектору.

«Ми також будемо підзвітні перед нашими партнерами у питаннях мобільності і доступу до ринку», - відзначив комісар ЄС.

За його словами, комюніке пропонує низку конкретних ініціатив з розвитку співпраці з громадянським суспільством, поглиблення секторальної інтеграції, зі створення умов для появи нових робочих місць.