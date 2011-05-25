Регіонал відповів «страусам» і «спекулянтам»

Лише скасування мораторію на продаж землі дозволить вивести з тіні нелегальний земельний ринок, який існує сьогодні в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу «Скасування мораторію на продаж землі: загроза чи можливість?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив народний депутат України (Партія Регіонів) Владислав ЛУК’ЯНОВ.

На його думку, на сьогодні ринок землі в Україні законодавчо не врегульовано, що спровокувало зростання непрозорих оборотів із земельними ділянками. «Земля, хотіли б ми цього чи не хотіли, все одно продається, але відбувається це незаконним чином, держава не одержує відповідних податкових відрахувань. Ті люди, які продають землю, не одержують реальної ціни за свій товар, наживаються лише спекулянти. Тому ті, хто виступає проти скасування мораторію на продаж землі, або займають страусину позицію, або допомагають тим, хто наживається на нелегальному ринку землі», - відзначив народний депутат.

Він переконаний, що нинішня ситуація вигідна тільки тим, хто варварським способом експлуатує орендовану землю, висаджуючи кілька років поспіль такі сільгоспкультури, які просто виснажують землю. «Ніхто в землю не вкладає серйозні інвестиції, не застосовує нові сільськогосподарські технології. Інвестувати в землю буде лише господар, який знає, що це його законна власність», - додав В.ЛУК’ЯНОВ.

Ще одним чинником на користь скасування мораторію на продаж землі, на думку народного депутата, є той факт, що власник землі сьогодні фактично позбавлений права розпоряджатися нею на власний розсуд. «Ми одержали соціологічні дані про те, що значна частина власників земельних наділів у сільській місцевості не хоче на ній працювати. Це нормальний процес урбанізації, весь світ сьогодні переїздить з сіл до міст, і Україна не виняток. Тим людям, які хочуть переїхати до міста, необхідно дати можливість продати свою земельну ділянку тим, хто готовий вкладати гроші у виробництво сільськогосподарської продукції», - вважає В.ЛУК’ЯНОВ.

У свою чергу директор Департаменту ринку і оцінки земель Державного агентства земельних ресурсів України Сергій САЛІЄНКО повідомив, що цього року агентством земресурсів було проведено соціологічне опитування серед 8 тисяч власників земельних паїв. «Аналізуючи результати цього опитування, можна відзначити незначну кількість людей, які хочуть продавати свої земельні паї. Так, з 8 тисяч опитаних в усій Україні власників лише 8,7% хочуть продати свою ділянку, 35,5% хочуть здати землю в оренду, 21,5% - передати у спадок, 4,1% - подарувати, 22,5% - обробляти самостійно, решта ще не визначилася. Із загальної кількості опитаних лише 31% власників вважають, що продаж землі необхідно заборонити, всі інші погоджуються з необхідністю зняти мораторій на продаж землі за умови певних обмежень», - сказав С.САЛІЄНКО.

На його думку, незначна кількість охочих продати свої земельні ділянки змушує замислитися над тим, що зняття мораторію на продаж землі не спричинить якихось серйозних соціальних наслідків. С.САЛІЄНКО переконаний, що супротивники скасування мораторію згущують барви навколо цієї проблеми.