Нардеп пропонує покупців землі «підгрузити» ще й соціалкою по селах

У разі відміни мораторію на продаж землі, покупців великих земельних ділянок необхідно на законодавчому рівні зобов`язати інвестувати у розвиток соціальної сфери сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в ході круглого столу «Відміна мораторію на продаж землі: загроза чи можливість?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив народний депутат України (БЮТ) Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

На його думку, сьогодні в українських селах люди не мають не лише нормальної роботи, але й нормальних умов для життя. «Нам потрібно у законодавстві прописати норми про те, щоб ті, хто буде приватизувати сільськогосподарські землі, потім вкладали гроші у «соціалку» на селі. Сьогодні така кількість людей, які працювали колись у колгоспах, вже не потрібна, з`явилися нові ефективні технології і техніка. Водночас у селі сьогодні практично повністю відсутня соціально-побутова сфера, і якась частина сільських жителів повинна перейти туди. Тому необхідно зобов`язати покупців великих земельних ділянок вкладати гроші у розвиток соціально-побутової інфраструктури», - підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що у місті сільських жителів теж ніхто не чекає. «Сьогодні у селі немає роботи, молодь прагне вирватися до міста. Але де вони житимуть - адже гуртожитків практично не залишилося. Хай ті, у кого є нормальна хатина, земля, залишаються у селі, потрібно тільки створити їм нормальні умови для життя», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Водночас він зазначив, що за даним соцопитування, проведеного інститутом Горшеніна, близько 2/3 жителів села не хочуть працювати на землі. «Для мене причина абсолютно зрозуміла, тому що сьогодні в Україні тільки декілька великих агрофірм, в яких пристойні умови праці і зарплата. Все решта - це примітивні колгоспи з примітивною агротехнікою і регулярними невиплатами зарплати. Звідси ця катастрофічна цифра неохочих працювати на селі», - додав він

В.ЯВОРІВСЬКИЙ підкреслив, що виступає проти відміни мораторію на продаж землі найближчим часом. «Якщо уявити, що приватизація землі почнеться вже з наступного року, то це перетвориться на дикий ринок, а покупцями стануть 200-300 олігархів, які на цьому збагатяться. Всі інші стануть ще бідніше, ніж були. Я вважаю, що перед відміною мораторію потрібно провести колосальну інформаційну роботу серед селян, роз`яснити їм, скільки коштує їхня земля. Необхідно значно удосконалити законодавство у земельній сфері», - сказав народний депутат.