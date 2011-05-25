ГПУ примусить Тимошенко читати справу в присутності слідчого

Екс-прем`єр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО, згідно із законодавством, зобов`язана приходити до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

"ТИМОШЕНКО відповідно до вимог законодавства повинна знайомитися з матеріалами кримінальної справи в кабінеті слідчого в його присутності", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що після отримання копій матеріалів справи вона знайомитиметься з ними в офісі партії "Батьківщина".

Керівник прес-служби підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО "буде приходити" в Головне слідче управління. При цьому додав, що слідчий може встановити певний графік і відвідання Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратури не будуть щоденними.

Ю.БОЙЧЕНКО нагадав, що перед початком ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в середу Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник заявили клопотання про використання технічних засобів. "Слідчий задовольнив це клопотання і дозволив робити копії окремих документів", - сказав він.