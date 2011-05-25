Литвин вважає виграш Тимошенко максимальним, якщо не рахувати нерви

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО отримала максимум політичних дивідендів з учорашньої ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашню ситуацію щодо рішення суду про затримання Ю.ТИМОШЕНКО. Він зазначив, що «щодо вчорашній подій, то тут повинна бути більш чітка інформація і мала бути більш чітка і випереджальна інформація з боку Генеральної прокуратури, оскільки все це обросло різного роду здогадками, оцінками, припущеннями про те, що там було рішення про затримання чи не було рішення про затримання». В.ЛИТВИН вважає, що вчорашня ситуація була «переведена в політичну площину». «Я не хочу говорити слово в політичний піар», - додав він.

На уточнююче запитання УНІАН, чи йдеться про політичний піар з боку політичної сили, яку очолює Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН відповів: «Я не думаю, що на цьому можна вибудувати політичний піар. Але якщо говорити про те, що відбулося, то мені здається, я не беру сторону там нервів, здоров’я, то Юлія Володимирівна вичавила максимум політичного активу для себе».

В.ЛИТВИН підкреслив, що враховуючи інтерес до даної теми, який вийшов за межі України, то в даному питанні має бути «максимальна публічність і максимальна дія на основі законів». «Я думаю, що цього за великим рахунком хочуть всі», - підкреслив він.