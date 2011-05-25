Експерт: арешт Тимошенко зробить з Януковича Лукашенка

Реакція Брюсселя на ймовірний арешт та утримання під вартою лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО буде дуже гострою та негативною.

Такий прогноз висловив директор Центру імені Бертольда Бейца при Німецькій Раді із зовнішньої політики Олександр РАР в інтерв’ю «Главкому».

«Відреагували б дуже гостро і негативно. Звинувачення в тому, що прем`єр-міністр нібито неправильно вела переговори з Росією - це не причина саджати людину в СІЗО чи судити», - наголосив експерт.

За його словами, це не справа тільки судів, вирішувати чи була угода політичного масштабу коректною і такі питання взагалі потрібно розглядати в парламенті.

«Знаєте, за останні 20 років в Україні та інших країнах СНД, які виходили з епохи комунізму до ринкової економіки, помилок було зроблено дуже багато. Такі помилки можна знайти в кожного прем`єра Україні, Росії та інших країн. Тому на Заході до справи ТИМОШЕНКО ставляться дуже критично», - констатує О.РАР.

Експерт також попередив про можливі негативні наслідки ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО для самого Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на прикладі міжнародної ізоляції, в якій опинилася Білорусь.

«Він (ЯНУКОВИЧ – УНІАН) повинен бачити, що відбувається з ЛУКАШЕНКОМ, який повністю ізольований на Заході. Віктор ЯНУКОВИЧ не може собі цього дозволити», - сказав О.РАР.

Водночас, на думку німецького політолога, якщо так і триватиме, коли вище керівництво України заявлятиме про прагнення до Європи, а на рівні силовиків будуть проводиться репресії, то це може зупинити рух України до Європи.