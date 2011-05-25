У Львові притягнуто до адмінарешту двох активістів “Свободи”

25 травня Личаківський районний суд Львова розглянув справу проти двох членів Всеукраїнського об’єднання «Свобода» про адміністративне правопорушення за статтею 185 КУпАП – «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції».

Суд постановив застосувати адміністративний арешт щодо Назарія СЕМЧІЯ – брата депутата Львівської міської ради від ВО «Свобода» Михайла СЕМЧІЯ – та його помічника Олега НОВОСТАВСЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Свобода» подає апеляцію на рішення суду, наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, стосовно Н.СЕМЧІЯ та О.НОВОСТАВСЬКОГО працівники міліції склали протоколи щодо подій 9 травня 2011 року про те, що нібито вони вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 КУпАП. 10 травня судді повернули справу на доопрацювання через те, що працівники міліції неналежно оформили матеріали справи. Зокрема, у протоколах був відсутній опис об’єктивної сторони правопорушення, тобто, не було вказано, у чому власне полягали неправомірні дії О.НОВОСТАВСЬКОГО та Н.СЕМЧІЯ.

За результатами розгляду справи на підставі доопрацьованих матеріалів суд вирішив застосувати до Н.СЕМЧІЯ та О.НОВОСТАВСЬКОГО стягнення у вигляді адміністративного арешту на строк, відповідно, 7 і 10 діб.

«Попри те, що ч. 1 ст. 32 КУпАП передбачено застосування адміністративного арешту лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень, суд не звернув на це увагу та визнав недостатньою мірою покарання адміністративне стягнення у формі штрафу чи виправних робіт. Ми вже готуємо апеляції на ці постанови суду і оскаржуватимемо їх», – зазначив адвокат-“свободівець” Руслан ВАЛЬКО.