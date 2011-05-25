"Свобода": одеська влада зірвала збори проти торгівлі землею

В Одесі збори представників міської громади, які скликала ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості торгівлі землею сільськогосподарського призначення, зірвали міліція та дирекція санаторію «Магнолія».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода».

У поширеній заяві, зокрема, вказується, що, всупереч договору, “25 травня керівництво санаторію «Магнолія» заблокувало за вказівкою місцевої влади вхід на територію і не допустило громаду до актової зали, де мали відбутися збори ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму».

Як уточнив лідер облорганізації Павло КИРИЛЕНКО, «у призначений час до будівлі санаторію прибули члени ініціативної групи та представник Одеської міськради, однак пройти до актової зали люди не змогли. Оскільки для «охорони громадського порядку» до санаторію зігнали близько десятка працівників МВС із собаками. Замість директора санаторію ДЖАНАГАЄВА прибулих зустрів його заступник, який чітко дав зрозуміти, що причина блокування входу до санаторію – заплановані збори Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

«Те, що сталося, - наголосив П.КИРИЛЕНКО, – відверте й цинічне порушення конституційних прав громадян, продовження тиску й перешкоджання діяльності нашої опозиційної сили. Адже ми збиралися провести збори ініціативної групи, як того вимагає законодавство. Усі необхідні процедури виконали, в тому числі уклали договір з санаторієм про оренду приміщення для проведення зборів”.

Однак, додав він, місцева політична «еліта» зробила все, аби не допустити проведення зборів».

Лідер одеської «Свободи» додав, що організація вважає «головною метою – привернути увагу суспільства до надзвичайно актуальної нині проблеми і пояснити наслідки запровадження вільного продажу земель сільськогосподарського призначення. Від намірів захистити українську землю ми відмовлятися не будемо і будь-що проведемо збори найближчим часом.

«Можливо, місцем зборів цього разу буде вулиця Одеси або площа перед будівлею міськради», – підсумував П.КИРИЛЕНКО.