Тимошенко думає, що у Печерському суді можна залишити лише сторожів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає нещирими заяви політиків про можливість об`єктивного судового розгляду всіх резонансних справ, порушених в Україні проти опозиційних політиків.

"Я можу зрозуміти, коли люди, глибоко не обізнані у політичних процесах, кажуть про те, що остаточну правдиву крапку в моїй справі поставить суд. Але коли про це говорять досвідчені та далеко не наївні політики, це виглядає нещиро", - написала Ю.ТИМОШЕНКО у статті "Про арешт", розміщеній на її персональному сайті.

Лідер "Батьківщини" переконана, що всі судові рішення ухвалюються на замовлення чинного керівника держави. "Скажіть, який суд у нас може самостійно вирішити резонансну політичну справу? Який суддя в нашій країні, коли мова йде про політичні процеси, ухвалить хоч одне рішення без вказівки з Банкової? Який суд може бодай щось сказати всупереч позиції ЯНУКОВИЧА? Може, Печерський? Та у прибиральниці з Адміністрації Президента більше реальних повноважень, ніж у цього суду. У цих судах вже можна залишити одних тільки сторожів, які ходитимуть в Адміністрацію Президента за готовими вироками", - вважає вона.

"У кожному суді "нечвоглод" на "нечвоглоді" сидить і "нечвоглодом" поганяє. Тому апелювати до "чесного суду" в Україні можуть тільки ті політики, які є маріонетками режиму. Немає в нас чесних судів, на жаль, вже немає", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.