Шаповал: ЦВК не буде проводити засідань і не реєструватиме ”нових депутатів”

Центральна виборча комісія не буде проводити засідання з підготовки та організації дострокових виборів до початку виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні в інтерв’ю інформаційним агентствам.

“До початку виборчого процесу, до серпня, якщо відрахувати 60 днів від 30 вересня, я не бачу серйозних предметів по суті, пов’язаних із підготовкою виборів, які треба було б виносити на засідання ЦВК”, - сказав В.ШАПОВАЛ. Зараз, за його словами, потрібно, щоб люди працювали. “Хтось у відпустку повинен піти, до речі. Апарат зараз частково у відпустці. Це нормально, бо люди повинні відпочити. Тоді вже почнеться. У нас є план, і, дай Боже, щоб він був прийнятий на засіданні”, - сказав В.ШАПОВАЛ.

За його словами, ЦВК поки ще не затверджувала Орієнтовний план заходів з організації та підготовки до виборів. “План розроблений та розданий членам ЦВК. Він поки ще не затверджений - у нас є ще час”, - додав голова ЦВК.

В.ШАПОВАЛ вважає, що план може бути прийнятий не пізніше, ніж за один день до початку виборчого процесу. “Такі строки я вважаю реальними. Я сподіваюсь, що на тої момент ситуація проясниться”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії, до якої ввійшли 8 представників коаліції та 7 – опозиції.

Декілька днів поспіль ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.

Голова Центральної виборчої комісії також повідомив, що ЦВК не прийматиме рішень про реєстрацію нових депутатів на вакантні місця у парламенті до рішення Київського апеляційного адміністративного суду за скаргою Партії промисловців і підприємців України, якою зупинено рішення Печерського районного суду щодо “обнуління” виборчого списку блоку “Наша Україна” на виборах 26 березня 2006 року.

“Ці питання знаходяться у судах, але мені відома позиція, що це питання можна вирішувати сьогодні. Я категорично це заперечую. Поки ми не будемо мати судові рішення, які ми очевидно виконаємо, бо ми повинні виконувати судові рішення”, - сказав В.ШАПОВАЛ.

Голова ЦВК також повідомив, що у відповідний спосіб відповість голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ. “Я б не хотів давати коментарів одноосібно - як там треба чи не треба застосовувати закон. Ми усі знаходимося в достатньо пікантної ситуації. Пікантність ситуації полягає в тому, що є апеляційний розгляд, є апеляційне провадження щодо відповідних питань”, - додав він.

В.ШАПОВАЛ наголосив, що він вимушений утриматися від коментарів. “Уявіть собі, що я зараз дам коментар, що треба робити так або не так. Що буде завтра? Вийде якийсь розумник і скаже: “ШАПОВАЛ дає рекомендації суду”. Або щось подібне в більш грубій формі”. “Я буду чекати рішення суду. Потім будемо далі діяти і давати оцінку. Це нормально. Є вимога конституційна і законна – вплив на суддів неприпустимий. А будь-яка заява, твердження чи коментар можуть сприйматися як якась порада чи рекомендація”, - наголосив голова ЦВК. “Давайте, дочекаємося. Це – нормальне явище. Не заганяйте мені в таку площину, де я буду вразливим і мене будуть тягати, як казали у народі, – як собака ганчірку”, - сказав він.