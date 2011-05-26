Януковича похвалили за заслуги і покартали за справу Тимошенко

Експерт Польського інституту міжнародних справ Лукаш АДАМСЬКИЙ відзначає обмеження політичного плюралізму в Україні та селективне застосування правосуддя.

Про це експерт заявив у Варшаві під час робочої зустрічі з експертами Інституту Горшеніна, повідомляє Lb.ua.

За словами Л.АДАМСЬКОГО, «з одного боку, звичайно, видно, що завдяки Віктору ЯНУКОВИЧУ і його уряду праця української адміністрації стала більш ефективною. Це те, що підкреслюють європейські службовці, політики. Це дуже видно в процесі ведення переговорів з ЄС щодо утворення між Євросоюзом і Україною так званої поглибленої зони вільної торгівлі… Це сприятиме поглибленню взаємних контактів, європейській інтеграції, процесові трансферу європейських норм. І якщо це вдасться, це буде великою мірою заслугою В.ЯНУКОВИЧА – я хочу тут прямо сказати».

З іншого боку, експерта «дуже непокоїть обмеження політичного плюралізму в Україні. Є дуже багато сигналів, що українська влада посилила тиск на малий і середній бізнес, посилила тиск на власників ЗМІ. Бачимо також селективне, вибіркове застосування правосуддя. Наприклад, розпочато багато процесів проти колишніх службовців чи політиків з табору Юлії ТИМОШЕНКО. Я тут не хочу сказати, чи вони завинили, чи ні. Бо можна собі цілком уявити, що правопорушення, у яких їх звинувачують, дійсно мали місце, що вони порушували українські закони. Але я собі задаю питання, чому таких процесів немає проти політиків з табору колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА? Або чому таких процесів немає, або дуже мало проти людей, які зараз є в Партії регіонів, у владі? Чому до сих пір ані В.ЮЩЕНКО, ані В.ЯНУКОВИЧ не досягнули хоча б одного: розкриття того, хто стояв за фальсифікаціями виборів у 2004 році?».

За словами Л.АДАМСЬКОГО, «нема великої політичної конкуренції, яка була в роки по Помаранчевій революції».

«Зараз маєте Президента, у якого є успіхи, який має шанс увійти до історії як Президент, який заклав підвалини під процес модернізації держави і європейського вибору. Але бачимо негативні тенденції теж. Я не хочу сказати, що Україна перестала бути демократією, але деякі досягнення Помаранчевої революції і сфера політичного плюралізму звузилися, зменшилися – і це прикро».