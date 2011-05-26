В ЄС бачать, що в Україні стає менше свобод і демократії

У Європейському Союзі відзначають погіршення ситуації в Україні з дотриманням демократичних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді щодо поступу країн Європейської політики сусідства у 2010 році.

«В Україні спостерігається погіршення ситуації з засадничими свободами – наприклад, зі свободою медіа та зібрань, а також із демократичними стандартами», - йдеться в доповіді.

В ЄС також відзначають, що поступ у реалізації політичної та конституційної реформ є повільним та спорадичним.

Крім того, у Євросоюзі наголошують, що на тлі стабільнішої політичної ситуації та вжитих заходів щодо стабілізації в економіці українська влада могла б за наявності належної мотивації та волі просувати реформи, які мають особливе значення для ЄС. Йдеться, зокрема, про конституційну реформу, судову реформу, реформу виборчого права та державного управління. У Євросоюзі вважають, що ці реформи мали б ґрунтуватися на кількох важливих заходах, вже вжитих у 2010 році, – на законі про реформу газового сектору, який відкрив двері для вступу України до Енергетичного співтовариства, чи на законі про доступ до публічної інформації.

У ЄС також відзначають, що на початку 2010 року в Україні відбулися президентські вибори, які відповідали демократичним стандартам. Однак проведення місцевих виборів у жовтні 2010 року розкритикувала більшість незалежних міжнародних та місцевих експертів.

Крім того, в ЄС вважають, що ситуація в Україні з правами людини, засадничими свободами та верховенством права погіршилася.

«Що стосується свободи медіа, то протягом звітного періоду в Україні збільшилась кількість випадків насильства над журналістами та їхнього залякування. У розслідуванні цих справ не було досягнуто значних результатів», - сказано в доповіді.

Водночас в ЄС відзначають, що прийнятий у січні 2011 року закон про доступ до публічної інформації став значним кроком вперед до забезпечення прозорості влади.

Також у доповіді нагадується, що в торгівлі між Євросоюзом та Україною відновилося зростання, однак її обсяги не досягли рівня 2008 року.

«Порівняно з 2009 роком, експорт з ЄС до України збільшився на 24,5%, а експорт України до ЄС на 43,4%», - зазначається в доповіді.

У Євросоюзі також відзначають, що переговори про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС просуваються у задовільному темпі.