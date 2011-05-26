Тимошенко поскаржилась Пшонці на Кузьміна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО подала генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ скаргу на дії його першого заступника Рената КУЗЬМІНА.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, скарга стосується постанови про порушення кримінальної справи щодо газових контрактів 2009 року, постанови про її притягнення як обвинуваченої у цій справі, низки незаконних дій слідчих і прокурорів у цій справі.

Відповідно до статті 235 Кримінально-процесуального кодексу Ю.ТИМОШЕНКО вимагає, щоб генеральний прокурор як єдина особа в системі прокуратури, яка посідає посаду вищу, ніж його перший заступник, особисто розглянув цю скаргу.

Скаргу Ю.ТИМОШЕНКО зареєстровано у канцелярії Генеральної прокуратури України за вхідним номером 45 від 26 травня 2011 року.

Згідно з кримінально-процесуальним законодавством, генпрокурор має надати особисту відповідь на цю скаргу у триденний термін.

"Якщо ПШОНКА не знайде в собі достатньо мужності, щоб чесно виконати свій закріплений законодавством обов’язок, і не дасть мені відповідь у встановлені терміни, це стане ще одним доказом очевидного політичного підґрунтя порушеної проти мене кримінальної справи та відвертої залежності керівника прокуратури від позиції свого кума і замовника ЯНУКОВИЧА", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.