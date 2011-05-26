МЗС України: в Європі мало інформації про Тимошенко і корупціонерів

У МЗС України вважають, що негативні інтонації у коментарях окремих європейських політиків стосовно справи Юлії ТИМОШЕНКО обумовлені браком інформації про реальний хід антикорупційних розслідувань в Україні, який українська сторона готова компенсувати.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі речника МЗС України щодо заяви речника Високого представника ЄС Кетрін ЕШТОН.

У коментарі зазначається, що “відданість цінностям поваги до прав людини та верховенства права – це вибір українського народу, який він протягом минулих двадцяти років неодноразово підтверджував, останнього разу обравши на вільних демократичних виборах нового Президента нашої держави. Саме розуміння необхідності подальшої консолідації та розвитку цих цінностей визначило повномасштабний євроінтеграційний курс України.

Одним з основоположних принципів європейської демократії є рівність усіх громадян перед законом. Підтвердженням дієвості цього правила є антикорупційні розслідування, що велися або ведуться проти колишніх прем’єр-міністрів Хорватії Іво САНАДЕРА, Болгарії Сергія СТАНІШЕВА та Румунії Адріана НАСТАЗЕ”.

“На цьому тлі припущення, що хтось з колишніх українських чиновників, а нині опозиціонерів, повинен бути недоторканним для правоохоронних органів, свідчило б про намагання у діалозі з Україною вибірково використовувати відмінні від загальноєвропейських стандарти. Відтак, ми виходимо з того, що негативні інтонації у коментарях окремих європейських політиків обумовлені браком інформації про реальний хід антикорупційних розслідувань в Україні, який українська сторона готова компенсувати”, йдеться у кометарі речника МЗС.

“Підтвердженням відкритості України є нещодавня зустріч генерального прокурора України з послами держав-членів ЄС та послом США, в ході якої були надані детальні пояснення щодо усіх судових справ, які становлять для них інтерес. У рамках широкого політичного діалогу з Євросоюзом українська сторона готова і надалі вести відкриту розмову щодо наших спільних цінностей”, зазначають в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, речник Верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики К.ЕШТОН заявляє, що у ЄС занепокоєні припущеннями про політичну вмотивованість кримінальних справ, порушених проти лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду.

"ЄС уважно спостерігає за останніми подіями у справі Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду України. На прохання Верховного представника голова делегації ЄС у Києві підтримує контакт з українською владою щодо останнього рішення суду від 23 травня про арешт ТИМОШЕНКО. Ми також висловлюємо наше занепокоєння припущеннями про політичну вмотивованість цих справ", - йдеться у заяві речника К.ЕШТОН.

За його словами, Євросоюз нагадує Україні, що в державі має бути справедливе правосуддя.

«ЄС продовжуватиме підкреслювати українській владі необхідність поваги до верховенства права, яке включає в себе справедливі, безсторонні та незалежні судові процеси. Ми звертаємо увагу на небезпеку провокування відчуття того, що судові заходи застосовуються вибірково, тому ми наголошуємо на важливості гарантування максимальної прозорості розслідувань, судового переслідування та судових процесів. Ми вважаємо ці принципи особливо значущими для країни, з якою ми маємо намір вступити у глибші договірні відносини, побудовані на політичній асоціації. Ми також нагадуємо, що Україна наразі головує у Комітеті міністрів Ради Європи», - сказано у заяві речника Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.