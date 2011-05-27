Олександрійська "Батьківщина" звернулась до Європейського суду

У Кіровоградській області Олександрійська міська організація ВО «Батьківщина» звернулася до Європейського суду з прав людини щодо відмови тервиборчкому реєструвати кандидатів від партії на місцевих виборах у жовтні 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі міської парторганізації.

Позивачі звертають увагу суду на порушення кількох статей Європейської конвенції з прав людини. У позові наголошується, що Олександрійська міська виборча комісія і Центрвиборчком вибірково приймали позитивні рішення щодо місцевих політичних партій.

«31 жовтня 2010 року кандидати від ВО «Батьківщина» не брали участі у виборах депутатів в Олександрійську міську раду по багатомандатному виборчому округу у зв’язку з ігноруванням і фактичною відмовою виборчих комісій відновити порушені права партії», - йдеться у позові, копією якої володіє УНІАН.

На даний момент заява чекає подальшого ходу у Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, Олександрійська міська ТВК кілька разів відмовляла представникам ВО «Батьківщина» у реєстрації, у тому числі після рішень Кіровоградського окружного адміністративного і Дніпропетровського апеляційного судів, які зобов’язували комісію вирішити спірне питання на користь партії.

У жовтні минулого року кілька активістів партії «Батьківщина» на чолі з народним депутатом Валерієм КАЛЬЧЕНКОМ проводили акцію голодування на знак протесту проти дій Олександрійської міської ТВК.