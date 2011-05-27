Нардепи прийшли в СІЗО по Луценка

Група народних депутатів від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" зібралися біля Лук’янівського СІЗО з наміром зажадати від його керівництва відпустити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА і пояснити, на яких підставах без рішення суду, починаючи з 00.00 сьогоднішнього дня, він перебуває під вартою.

Як повідомили журналістам у п`ятницю вранці біля будівлі СІЗО народні депутати Олесь ДОНІЙ і Юрій ГРИМЧАК, ні сторона захисту Ю.ЛУЦЕНКА, ні керівництво СІЗО не мають на руках постанови суду, якою б Ю.ЛУЦЕНКО був продовжений запобіжний захід.

"У зв`язку з тим, що термін затримання Ю.ЛУЦЕНКА за рішенням Апеляційного суду минув учора, він вже більш як 8 годин перебуває під вартою незаконно", - заявив Ю.ГРИМЧАК.

Він додав, що народні депутати вимагатимуть від керівництва СІЗО надати інформацію про те, яка кількість людей так само як і Ю.ЛУЦЕНКО, без рішення суду, перебувають під вартою.

Біля центрального входу до Лук’янівського СІЗО вже зібралося близько 30 представників ЗМІ. Близькі родичі Ю.ЛУЦЕНКА на даний момент до слідчого ізолятора не підійшли.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОНІЙ, Ю.ГРИМЧАК і дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО зайшли на територію СІЗО з вимогою звільнити Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку із закінченням терміну його утримання під вартою, який було встановлено Апеляційним судом Києва.

І.ЛУЦЕНКО заявила журналістам, що оскільки Печерський районний суд у своєму рішенні послався на постанову Апеляційного суду про запобіжний захід Ю.ЛУЦЕНКУ, не встановивши граничних термінів утримання, термін арешту минув учора, отже, сьогодні "він має вийти із СІЗО з матрацом, телевізором і всім іншим, що у нього є".