Янукович прибув на саміт країн Центральної Європи
10:22, 27 травня 2011Політика
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Захід відбувається у Польщі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до Республіки Польща.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
У Варшаві глава держави візьме участь у XVII Саміті країн Центральної Європи.
Планується, що Президент України виступить з промовою під час Другої пленарної сесії Саміту.
Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе низку двосторонніх зустрічей.
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