Янукович прибув на саміт країн Центральної Європи

10:22, 27 травня 2011
Політика
1968 0

Захід відбувається у Польщі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до Республіки Польща.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У Варшаві глава держави візьме участь у XVII Саміті країн Центральної Європи.

Планується, що Президент України виступить з промовою під час Другої пленарної сесії Саміту.

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе низку двосторонніх зустрічей.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter