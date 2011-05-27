Янукович прибув на саміт країн Центральної Європи

Захід відбувається у Польщі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до Республіки Польща. Про це повідомляє прес-служба Президента України. У Варшаві глава держави візьме участь у XVII Саміті країн Центральної Європи. Планується, що Президент України виступить з промовою під час Другої пленарної сесії Саміту. Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе низку двосторонніх зустрічей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter