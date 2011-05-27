Соціологи заявляють про рекорд: 53% українців не хочуть йти на вибори

Директор Фонду "Демократичні ініціативи", відомий соціолог Ірина БЕКЕШКІНА заявляє про збільшення до 53% кількості громадян, які не бажають брати участь у виборах.

Про це І.БЕКЕШКІНА повідомила в інтерв`ю газеті "Україна молода" (№89-90 від 27-28 травня 2011 року), посилаючись на результати соціологічного опитування, проведеного у квітні.

"Ми отримали рекордно низьку кількість охочих іти на вибори — 53%. І ми знаємо, що ця цифра насправді ще нижча. Тому що політично апатичні люди здебільшого відмовляються спілкуватися з соціологом", - сказала І.БЕКЕШКІНА.

Соціолог також додала, що дедалі знижується рейтинг підтримки партії влади. "Падіння рейтингів Партії регіонів очевидне. Якщо узагальнити результати різних опитувань, зараз рейтинг ПР — приблизно 20% (тих, хто обіцяє піти на вибори), у ТИМОШЕНКО — десь 15%. Під час опитування у квітні ми поставили запитання так: "Які політичні сили ви підтримуєте: ті, що зараз при владі, чи ті, що в опозиції?" Цікаві вийшли результати: у партії влади — 23%, в опозиції — 18%. Різниця, як бачимо, не разюча", - зазначила вона.

За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, рейтинг довіри безпосередньо до Віктора ЯНУКОВИЧА становить — 27%. "Не довіряють йому 53%. Якщо згадати минулий рік, то ці цифри виглядали навпаки. Але найважливіше: 40% респондентів відповіли, що не підтримують ані владу, ані опозицію!", - підкреслила соціолог.

І.БЕКЕШКІНА також негативно ставиться до скасування у виборчому бюлетені графи "Проти всіх". "Але я розумію, чому ці ідеї виникають. Не хочеться політикам знати, скільки тих "противсіхів". Бо, до речі, на останніх місцевих виборах були регіони (зокрема на сході), де проти всіх голосувало найбільше виборців: наприклад, 23% — не підтримують жодного, а 20% набирав потенційний кандидат на мера. Таких результатів владі отримувати не хочеться. Проти всіх зазвичай голосують ті, хто розчарувався у владі. На минулих виборах "противсіхів" було більше серед "помаранчевого" електорату, а зараз може бути більше вже у східних регіонах", - повідомила вона.

"Але загалом, нагадаю, більше половини українців не підтримують жодного з нинішніх політиків. І це небезпечна тенденція. Адже в суспільстві назріває роздратування. І якщо воно не буде спрямоване в раціональне русло, якщо матеріальний стан людей буде погіршуватися, може статися соціальний вибух", - наголосила І.БЕКЕШКІНА.