Луценко заявляє, що знає, скільки йому дадуть

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура уже підготувала йому вирок суду у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Печерському районному суді Києва перед початком судового засідання у його справі.

«Я точно знаю, що обвинувальний вирок вже написаний. Там написаний термін – 8 років», - сказав він і наголосив, що цей вирок написаний “під диктовку Адміністрації Президента Генпрокуратурою”.

Водночас екс-міністр підкреслив, що на кожне обвинувачення у нього є неспростовні докази, які підтверджують його невинуватість.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.