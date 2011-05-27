Луценко просить перенести суд: йому зле

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить відкласти на інший термін судове засідання через сильні болі в спині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на початку судового засідання, звертаючись до головуючого судді Сергія ВОВКА.

«Перше клопотання пов`язане із станом здоров`я. Мене сьогодні підняли о 6 годині, я майже 6 годин знаходився в коробці метр на метр. У мене сильно болить спина. Я не можу сидіти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що він також хотів би, щоб його доставляли із СІЗО до суду в розумний термін, оскільки в іншому разі, якщо так як зараз відбуватиметься надалі, «то мене будуть привозити з двох половинок».

За його словами, таке поводження з ним він розцінює, як катування.