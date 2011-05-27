В Одесі затримали відомого журналіста Осинського
Міліція забрала портрет Бандери
Сьогодні вранці троє співробітників Малиновського районного відділення внутрішніх справ Одеси затримали відомого журналіста Богдана ОСИНСЬКОГО.
На запит кореспондента УНІАН, чим викликані обшук і затримання журналіста у його квартирі, начальник ЦГЗ УМВС України в Одеській області Віктор МІРОШНИЧЕНКО відповісти не зміг: «Нічого з цього приводу нам не відомо». Однак запевнив, що найближчим часом з`ясує причини затримання».
Пізніше місцеві ЗМІ розповсюдили його повідомлення, що «Б.ОСИНСЬКОГО не затримано, а запрошено до РВВС для надання свідчень щодо однієї з порушених кримінальних справ». Також В.МІРОШНИЧЕНКО додав, що "затриманий громадянин України Б.ОСИНСЬКИЙ є безробітним, а не журналістом».
Як повідомив УНІАН один з родичів журналіста, слідчий РВВД Олександр ІВАНОВ з двома оперативниками прибув до будинку, де проживає родина журналіста Б.ОСИНСЬКОГО о 5.30 ранку. Після того, як двері їм відкрили, слідчий О.ІВАНОВ оголосив, що «виконує ухвалу судді Малиновського райсуду Одеси, прийняту 24 травня за клопотанням слідчого Малиновського РВВД БАБАЄВА, із затримання Б.ОСИНСЬКОГО і обшуку квартири на предмет наявності літератури націоналістичного характеру».
Міліцією були вилучені, зокрема, персональний комп`ютер журналіста, диктофон, мобільний телефон, теки з газетами, де зберігалися публікації Б.ОСИНСЬКОГО, три СD-диски, візитки, дві брошури УНА-УНСО, намальований олівцем портрет лідера ОУН Степана Бандери, а також плакати з сорочкою-вишиванкою, на якій були слова «УНА-УНСО», і недопита пляшка пива зі столу в кухні.
Тим часом, відомо, що Б.ОСИНСЬКИЙ є редактором інтернет-видання www.048.ua, яке він очолив після звільнення в 2010 році з посади кореспондента Одеського обласного радіо. У жовтні 2010 року балотувався в депутати Одеської міськради від Всеукраїнського об`єднання «Свобода».
Коментуючи ситуацію із затриманням міліцією журналіста, відомий одеський громадський діяч Андрій ЮСОВ висловив думку, що «це помста Богдану ОСИНСЬКОМУ за його політичні погляди. Він має чітку життєву позицію і не приховує її. Обшук на квартирі журналіста і його доставка до відділення міліції схожі за помсту. Він неодноразово критикував діяльність місцевих властей, в першу чергу, мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА».