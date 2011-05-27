В Одесі затримали відомого журналіста Осинського

Сьогодні вранці троє співробітників Малиновського районного відділення внутрішніх справ Одеси затримали відомого журналіста Богдана ОСИНСЬКОГО.

На запит кореспондента УНІАН, чим викликані обшук і затримання журналіста у його квартирі, начальник ЦГЗ УМВС України в Одеській області Віктор МІРОШНИЧЕНКО відповісти не зміг: «Нічого з цього приводу нам не відомо». Однак запевнив, що найближчим часом з`ясує причини затримання».

Пізніше місцеві ЗМІ розповсюдили його повідомлення, що «Б.ОСИНСЬКОГО не затримано, а запрошено до РВВС для надання свідчень щодо однієї з порушених кримінальних справ». Також В.МІРОШНИЧЕНКО додав, що "затриманий громадянин України Б.ОСИНСЬКИЙ є безробітним, а не журналістом».

Як повідомив УНІАН один з родичів журналіста, слідчий РВВД Олександр ІВАНОВ з двома оперативниками прибув до будинку, де проживає родина журналіста Б.ОСИНСЬКОГО о 5.30 ранку. Після того, як двері їм відкрили, слідчий О.ІВАНОВ оголосив, що «виконує ухвалу судді Малиновського райсуду Одеси, прийняту 24 травня за клопотанням слідчого Малиновського РВВД БАБАЄВА, із затримання Б.ОСИНСЬКОГО і обшуку квартири на предмет наявності літератури націоналістичного характеру».

Міліцією були вилучені, зокрема, персональний комп`ютер журналіста, диктофон, мобільний телефон, теки з газетами, де зберігалися публікації Б.ОСИНСЬКОГО, три СD-диски, візитки, дві брошури УНА-УНСО, намальований олівцем портрет лідера ОУН Степана Бандери, а також плакати з сорочкою-вишиванкою, на якій були слова «УНА-УНСО», і недопита пляшка пива зі столу в кухні.

Тим часом, відомо, що Б.ОСИНСЬКИЙ є редактором інтернет-видання www.048.ua, яке він очолив після звільнення в 2010 році з посади кореспондента Одеського обласного радіо. У жовтні 2010 року балотувався в депутати Одеської міськради від Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

Коментуючи ситуацію із затриманням міліцією журналіста, відомий одеський громадський діяч Андрій ЮСОВ висловив думку, що «це помста Богдану ОСИНСЬКОМУ за його політичні погляди. Він має чітку життєву позицію і не приховує її. Обшук на квартирі журналіста і його доставка до відділення міліції схожі за помсту. Він неодноразово критикував діяльність місцевих властей, в першу чергу, мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА».