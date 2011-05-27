Ющенко заявляє, що він не русофоб, і цитує Маркса

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення в русофобському світогляді.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив у інтерв`ю журналу "Корреспондент" (№ 20 від 27 травня 2011 року).

"Я не русофоб. Я добре знаю суть російської політики. Це не докір нації. Я хочу відокремити ту політику, яку проводить Кремль, від нації, що стала великою, і в становленні якої колосальну роль зіграла Україна", - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, українське питання завжди буде первинним для російської політики. "Залежно від того, як можна наблизити Україну до зони російського впливу, вирішуватиметься багато питань внутрішньої російської політики", - переконаний він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що не схильний недооцінювати Росію. "Щоб недооцінювати Росію, треба бути дурним політиком. Як свого часу говорив Карл Маркс, можуть змінюватися принципи, модель російської політики, але суть її завжди буде одна — світове панування. Із 39 тис. кв. км. Росія зросла до 2,1 млн. кв. км. Це політика експансії. Тільки у ХХ столітті Україна шість разів проголошувала незалежність. А запитаєте: куди поділася держава Скоропадського? Куди поділася УНР? Більшовицька влада в Києві утримувалася лише завдяки Москві", - зазначив він.