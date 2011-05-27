Азаров каже, що в Путіна пільг не проситиме, а тільки справедливості

Прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН 7 червня під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми конкретно обговоримо наш алгоритм перегляду цих угод», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що сьогодні підписав листа на адресу свого російського колеги, в якому виклав основні аргументи і пропозиції української сторони з питання перегляду контрактів про закупівлю і транзит газу.

М.АЗАРОВ учергове наголосив, що Україна в контексті перегляду угод не вимагає для себе жодних пільг чи преференцій.

«Ми для себе не просимо жодних пільг. Ми говоримо про те, що підхід має бути загальний, і ми не виторговуємо жодних преференцій. Аргументи ми виклали доволі чітко», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову правління ВАТ “Газпром” Олексія МІЛЛЕРА обговорити питання зниження ціни на російський газ для України. Про це він сказав 24 травня під час зустрічі з головою правління ВАТ «Газпром» і міністром з питань палива й енергетики Юрієм БОЙКОМ.

«Потрібно знаходити паритетні рішення і на їх основі будувати наші взаємини», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, він мав розмову з своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ – у результаті з`явилася пропозиція провести зустріну з керівником «Газпрому» і обговорити актуальні питання нашої співпраці. В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що високо цінує демонстроване керівництвом «Газпрому» розуміння ситуації, в якій перебуває Україна. Також українська сторона розуміє проблеми Росії, сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ учергове заявив: підписана в 2009 році газова угода «є некоректною для України». «Звичайно, викликає питання і базова ціна, і сама формула. Та формула, яка застосовується в Європі, для України абсолютно не підходить», – наголосив Президент.

Безперечно, відзначив В.ЯНУКОВИЧ, ціна на газ для нашої держави, порівняно з країнами Європи, має бути значно нижчою – враховуючи, зокрема, меншу відстань між Україною і Росією і підписані торік харківські угоди.

Зі свого боку голова правління «Газпрому» відзначив актуальність зустрічі – оскільки зараз вже зрозумілою є поточна динаміка газового ринку в Європі, країнах СНД, самої Росії.

«Сьогодні я готовий з вами обговорити ті тенденції, які складаються на ринку, чинники, які впливають на нього, а також всі питання нашої перспективної співпраці в газовій сфері», - сказав О.МІЛЛЕР.