Активісти акції «Вперед» заявляють про помсту влади

Координаційна рада Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» заявляє, що влада посилює тиск на активістів акції.

Як наголошується в переданій УНІАН заяві, Координаційна рада Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» звертає увагу влади на випадках тиску, що почастішали, на своїх активістів: «Ми офіційно заявляємо, що кожному такому інциденту буде дано правову оцінку. Також ми попереджаємо, що з метою недопущення свавілля контролюючих і правоохоронних органів щодо підприємців, оприлюднюватимемо кожний випадок тиску на наших активістів», - заявив один з організаторів акції «Вперед» Андрій ПАНАЕТОВ.

Як наголошується у повідомленні, в Алчевську на координатора Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», профспілкового активіста Миколу ОЛЕКСЮКА посилився тиск контролюючих органів. Він розцінює це як помсту за участь у Весняному марші протесту і критичні виступи в ефірі телерадіокомпанії «Донбас».

«До цього я вже неодноразово піддавався невмотивованим перевіркам з боку управління Держгірпромнагляду і управління «Алчевськміжрайгаз», після яких мені виписувалися розпорядження, що містять у собі пункти неправомірного характеру і не відповідають «Правилам про систему газопостачання», - заявив підприємець. За останні два дні магазин, що належить М.ОЛЕКСЮКУ, двічі відвідували представники Держгірпромнагляду, які намагалися відключити його від газопостачання. І лише загроза з боку профспілкового активіста викликати міліцію, примусила настирних контролерів залишити магазин. При цьому вони розірвали ними ж складений акт перевірки.

Наголошується, що раніше М.ОЛЕКСЮК неодноразово звертався до міської і обласної прокуратур зі скаргами на неправомірні дії контролюючих органів. Проте реакції з боку правоохоронних органів не було. Після останнього візиту перевіряючих він написав заяви до Генеральної прокуратури і звернувся по допомогу до журналістів.

У Чернігові голові профспілки підприємців Чернігівщини, члену Координаційної ради «Вперед» Олені ВАРНАКОВІЙ загрожували порушенням проти неї кримінальних справ.

У Кривому Розі одразу після Весняного маршу протесту керівництво місцевої СЕС організувало позапланову перевірку на ринку, підприємці якого активно підтримували акції «Вперед», і спробувала закрити 10 магазинів, власниками яких «випадково» виявилися профспілкові активісти.

«Координаційна рада Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» заявляє рішучий протест з приводу таких дій і закликає місцеві власті, контролюючі і правоохоронні органи утриматися від необґрунтованих перевірок представників малого бізнесу, які можуть бути розцінені як тиск на людей, що висловлюють свою громадянську позицію», - сказав А.ПАНАЕТОВ.

Голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Генеральної прокуратури з офіційним запитом щодо фактів тиску на учасників акції «Вперед».

Нагадаємо, 13 квітня 2011 року в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю більш як 420 делегатів з усіх регіонів України, на яких ухвалено рішення провести під стінами Верховної Ради Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ і економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією в усіх ешелонах влади, ухвалення «Народних реформ», розроблених народним депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ спільно з громадянським суспільством.

19 травня у Весняному марші протесту під Верховною Радою і у 2-й Колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», що відбулася там же, взяли участь близько 5 тис. осіб.

Перед цим акції підприємців проходили в інших містах України.