Порошенко не вірить, що Яценюка зроблять прем'єром

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не проводитиме зміну уряду влітку цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це П.ПОРОШЕНКО сказав у ефірі телеканалу.

«Я впевнений, що впродовж літа ніяких відставок не буде. Будь-які зміни можуть відбуватися восени», - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО також відзначив, що заяви політиків про можливе призначення лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА прем`єр-міністром не мають під собою серйозних підстав.