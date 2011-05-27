Порошенко не вірить, що Яценюка зроблять прем'єром
13:38, 27 травня 2011Політика
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До осені змін в уряді не чекає
Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не проводитиме зміну уряду влітку цього року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це П.ПОРОШЕНКО сказав у ефірі телеканалу.
«Я впевнений, що впродовж літа ніяких відставок не буде. Будь-які зміни можуть відбуватися восени», - сказав він.
П.ПОРОШЕНКО також відзначив, що заяви політиків про можливе призначення лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА прем`єр-міністром не мають під собою серйозних підстав.
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