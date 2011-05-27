Луценка перед судом нагодували вівсянкою і дали чаю?

Державна пенітенціарна служба України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні перед судовим засіданням нічого не їв.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України, сьогодні вранці, приблизно близько 7.00, Ю.ЛУЦЕНКА оглянула комісія лікарів служби та слідчого ізолятора.

Він з‘їв вівсяну кашу та випив солодкий чай.

Після чого, згідно із відповідною заявкою Печерського районного суду м.Києва, “Ю.ЛУЦЕНКО виїхав за межі СІЗО”.