Міліція відпустила журналіста Осінського

Одеська міліція звільнила 32-річного журналіста Богдана ОСІНСЬКОГО після допиту як свідка у справі про підпал місцевого офісу Партії регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Б.ОСІНСЬКИЙ, уточнивши, що заступник начальника відділу міліції «Хмельницький» Руслан ЛУНГУЛ розпорядився звільнити журналіста, доставленого оперативниками близько 9-ї ранку в кабінет слідчого Малиновського РВВС Артема БАБАЄВА.

«Спершу слідчий А.БАБАЄВ допитував у кримінальній справі, порушеній за фактом спроби підпалу невідомими у січні поточного року одеського офісу Партії регіонів на вул. Прохорівській, 17, а по завершенні супроводив до начальника відділку «Хмельницький» Руслана ЛУНГУЛА, де було оголошено, що мене ніхто не затримує - можу повертатися додому».

“Слідчий А.БАБАЄВ також віддав мені паспорт, брутально відібраний під час тригодинного обшуку приватного житла, - зазначив Б.ОСІНСЬКИЙ, - а також пообіцяв повернути забрані з квартири речі, окрім персонального комп’ютера, який нібито буде піддано кількамісячному експертному дослідженню”.

Б.ОСІНСЬКИЙ додав, що «під час допиту слідчий А.БАБАЄВ цинічно заявив мені у вічі, нібито мене ніхто вдосвіта не затримував, а супроводжено до міліції як свідка у кримінальній справі». Більше того, у протоколі обшуку вказано, що обшук тривав годину, а не три години, як було насправді.

Крім того, журналіст зауважив, що «суддя Малиновського райсуду Одеси Сергій ЖУРИК, заочно штампуючи санкцію на обшук житла, навів у документі спотворені біографічні дані».

У свою чергу, лідер Одеської облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО заявив, що пікетування активістами партії будівлі відділку «Хмельницький», де сьогодні утримували Б.ОСІНСЬКОГО, скасовано у зв’язку зі звільнення журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2011 року в Одесі невідомий зловмисник кинув пляшку із запалювальною сумішшю в офіс міської організації Партії регіонів, який розташований на вулиці Прохорівській, 18. Відповідальність за вчинене взяла на себе досі невідома в Одесі організація антиглобалістів.