Прокуратура Донецька винесла дві протилежні ухвали щодо ліквідації школи

Прокуратура міста Донецька винесла дві протилежні ухвали про законність ліквідації загальноосвітньої україномовної школи №111, видавши відповідні відповіді на запити народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА і на запити батьків учнів ОШ №111 Ірини КРУГЛОВОЇ, Наталії ХАЛАНСЬКОЇ і Наталії СТАДНИК.

Дані відповіді на запити про законність ліквідації загальноосвітньої школи №111, що надійшли від Генеральної прокуратури України і від прокуратури міста Донецька, які має у своєму розпорядженні УНІАН, містяться в офіційних листах прокуратур, адресовані заявникам.

Так, на запит А.ЯЦЕНЮКА, заступник Генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ у своєму листі відповідає, що «за дорученням Генпрокуратури України перевірка (про законність закриття навчального закладу) проведена прокуратурою Донецької області». І в результаті цієї перевірки було встановлено, що рішення сесії Донецької міськради від 15.04.2011 року про ліквідацію загальноосвітньої школи №111 р. «не відповідає положенням Законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту», зокрема, порушує права дітей на доступну й якісну освіту». «На цій підставі прокуратурою м.Донецька від 4.05.2011 р. це рішення Донецької міськради опротестовано», - підсумовується у повідомленні В.ЗАМФІРОВА.

Водночас, відповідають прокуратури міста Донецька на аналогічний запит батьків про законність ліквідації школи №111, було сказано, що їх звернення також «одержано і розглянуто», перевірка здійснювалася з дотримання законів «Про освіту» і «Про загальну середню освіту». І «перевіркою встановлено, що прийняте рішення про ліквідацію вказаного навчального закладу здійснюється відповідним компетентним органом і встановленим законом способом», порядок ухвалення такого рішення визначено Регламентом Донецької міськради, що передбачене Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

«Таким чином, вважаю, що рішення про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів школи №111, прийняте 15 квітня 2011 року сесією Донецької міської ради не суперечить вимогам чинного законодавства України», - сказано в цьому листі, підписаному прокурором міста Донецька Олександром ОЛЬМЕЗОВИМ 6 травня 2011 року.

Таким чином, виходячи з одержаних відповідей від Генпрокуратури і від прокуратури міста Донецька, 4 травня 2011 року прокуратура м. Донецька опротестувала рішення сесії Донецької міської ради (від 15 квітня 2011 року) про ліквідацію ОШ №111, а вже 6 травня – заявила про законність даного рішення сесії міськради. Прокуратура Донецька поки що ніяк не пояснює даний факт.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».