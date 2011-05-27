У СІЗО немає жодних документів на утримання Луценка під вартою?
Гримчак знає, коли завершився термін
Київ. 27 травня. УНІАН. Народний депутат України Юрій ГРИМЧАК звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», дане звернення в канцелярії Генпрокуратури прийняли у п’ятницю, 27 травня, о 14.30.
У зверненні, зокрема, зазначається, що «після 24 годин 00 хвилин 26 травня 2011 року закінчився термін утримання у в’язниці підсудного ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича, але всупереч його конституційного права на особисту свободу та недоторканність, його продовжують утримувати під вартою».
Як наголошує Ю.ГРИМЧАК, «27 травня 2011 року начальник СІЗО №13 повідомив, що в його розпорядженні відсутні будь-які документи, на підставі яких він має забезпечити в подальшому утримання під вартою Ю.ЛУЦЕНКА. Так само відсутні посилання на відповідні документи і в повідомленнях Департаменту виконання покарань для засобів масової інформації, якими службові особи департаменту намагаються прикрити очевидну незаконність своїх дій і бездіяльність органів прокуратури».
Депутат додає, що всупереч нормам Кримінально-процесуального кодексу України, постанова суду від 23 травня ц. р., у якій йшлося про відсутності підстав для зміни запобіжного заходу, не була видана до цього часу ані підсудному Ю.ЛУЦЕНКУ, ані захисту останнього, ані адміністрації слідчого ізолятора.
Водночас, зазначається у зверненні народного депутата, статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема, передбачено: «Строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються в день надходження справи до суду». «Частиною 2 статті 29 Конституції України наголошується: «Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом». Аналогічні норми установлені статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - наголошується у зверненні.
«Таким чином, з початку 27 травня 2011 року кожна хвилина утримання під вартою у будь-який спосіб громадянина України Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про порушення його особистих прав і свобод, про намагання діючою влади всупереч усім цивілізованим нормам знищити своїх політичних опонентів. Це беззаперечний доказ існування політичних репресій в країні, проведення яких спрямовується і керується з вищих державних посад», - наголошує Ю.ГРИМЧАК у своєму зверненні до генпрокурора.
Ю.ГРИМЧАК на підставі Закону «Про статус народного депутата України» вимагає негайного звільнення з-під варти Ю.ЛУЦЕНКА та покарання всіх осіб, винних у свавільному і злочинному його арешті і утриманні під вартою.