Кириленко: коаліція торпедує

Чергове звернення групи народних депутатів до Конституційного Суду щодо конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення дострокових парламентських виборів ніяк не вкладається у домовленості, зафіксовані у спільній заяві Президента, прем’єра і голови ВР і є продовженням агонії правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО на прес-конференції у Рівному.

За його словами, поки що Президент дотримується всіх домовленостей з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою ВР Олександром МОРОЗОМ, а ці домовленості торпедуються представниками правлячої коаліції. «Звичайно, лідером у цьому є Олександр МОРОЗ, який, як уже вся країна знає, приріс до свого крісла, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. - Однак ми переконані, що країна не може бути заручником крісла МОРОЗА». Тому, на його думку, подання 55-ти народних депутатів до Конституційного Суду – черговий крок до дестабілізації, адже, окремий пункт спільної заяви передбачає, що Верховна Рада припиняє свої повноваження на підставі 82-ї статті Конституції, згідно з якою Верховна Рада вважається неповноважною, якщо у ній менше двох третин народних депутатів. В.КИРИЛЕНКО уточнив, що це була якраз вимога правлячої коаліції, цей крок був зроблений з боку Президента і «Нашої України» назустріч коаліції, яка, за словами В.КИРИЛЕНКА, казала: «дайте нам ту підставу, яку ми визнаємо».

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що представники опозиції багато разів переконували спікера в тому, що їх заяви про вихід з фракції є справжніми.

На думку В.КИРИЛЕНКА, народні депутати, які подали чергову заяву до КС, «ніяк не можуть звикнутися з думкою про позачергові парламентські вибори, відвикнути від своїх портфелів депутатських, від зручного залу під куполом». Однак, за його словами, Партія регіонів де-факто вже давно розгортає виборчі штаби і розпочала виборчу кампанію. І рішення уряду, спрямовані на деякі соціальні речі, є цьому зайвим підтвердженням. «Тому ми думаємо, зазначив лідер «Нашої України», що це продовження агонії, оскільки ніщо в країні не зможе відвернути позачергових парламентських виборів – не тому, що це чиясь забаганка, а тому, що політичну кризу в країні треба вирішувати».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України” від 5 червня 2007 року № 497/2007.

Довідка УНІАН. 5 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

В.ЮЩЕНКО прийняв зазначене рішення на реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на врегулювання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року.

Також це рішення прийнято зважаючи на те, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна», відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України, достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що, відповідно до частини другої статті 82 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17–рп/2002, має наслідком неповноважність Верховної Ради України, та враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання, і керуючись пунктом 7 частини першої статті 106 Конституції України.