Єжель придумав відправляти в гарячі точки не лише вояків, а й бізнесменів

Українські бізнесмени мають працювати у гарячих точках планети разом з українськими миротворцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу з нагоди Міжнародного дня миротворців Організації Об’єднаних Націй, що відзначаться 29 травня.

За його словами, Україна повинна мати економічний зиск зі своєї участі у миротворчих операціях. «Цей аспект ще не дуже нами доопрацьований, що ми не тільки несемо мир на ту чи іншу землю, а ми якраз ще повинні мати з цього економічний зиск», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

На думку міністра, до військовослужбовців, які служать у тих чи інших гарячих точках світу, повинні приєднуватися українські бізнесмени і працювати в цих країнах.

«Це питання, яке вимагає подальшого розвитку і розширення, тому що бути присутнім там і не використовувати це – не зовсім вигідно для нашої держави», - зазначив М.ЄЖЕЛЬ.

Загалом, за його словами, за роки незалежності України близько 37 тис. військовослужбовців брали участь у різних миротворчих операціях по всьому світу.

За даними Департаменту преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони, на сьогодні 476 українських військових виконують миротворчі завдання у складі 9 місій ООН і НАТО на територіях 8 країн світу. Так, угруповання українських миротворчих контингентів представлено у Ліберії та Косовому і включає 409 військовослужбовців. Ще 67 українських військових працюють в якості миротворчого персоналу місій у Судані, Конго, Іраку, Придністров’ї, Ліберії, Косовому та Афганістані.