Тарасюк вважає беззаконням затримання журналіста Осинського

Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає актом «беззаконня» скоєне сьогодні міліцією затримання 32-річного одеського журналіста Богдана ОСИНСЬКОГО.

Коментуючи цей факт на зустрічі з журналістами, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції зазначив, що «обшук на квартирі і затримання журналіста в Одесі не може не викликати занепокоєння. Особливо коли це виглядає як помста за правдиве слово, за певну позицію представника ЗМІ. Тому вважаю, що відповідальність за це повністю лягає на нинішню владу».

Лідер НРУ також не виключив, що затримання пов’язане з тим, що журналіст Б.ОСИНСЬКИЙ не приховує своїх патріотичних, державницьких позицій. А ми ж пам`ятаємо, нагадав народний депутат, що не так давно в Одесі «вбили студента Максима Чайку, який відстоював українську національну ідею і став на захист української мови», а виконавців та замовників злочину не знайдено і не покарано.

Б.ТАРАСЮК додав, що сьогодні ж спрямує «депутатське звернення до Генерального прокурора України, оскільки права журналіста Б.ОСИНСЬКОГО порушено. Винні мають понести відповідальність».

«Ми зробимо все для того, щоб зупинити беззаконня, яке чиниться в Одесі», - підсумував Б.ТАРАСЮК.

Між тим, Відділ громадських зв’язків УМВС України в області поширив сьогодні повідомлення про «активізацію правоохоронними органами Одеси роботи в рамках порушеної кримінальної справи за фактом спроби умисного знищення майна офісу Партії регіонів шляхом підпалу. В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники Хмельницького відділу міліції Малиновського райвідділу ОМУ ГУМВС України в Одеській області встановлюють учасників та свідків вказаних подій».

«Тривають заходи, санкціоновані судом, з метою встановлення кола осіб, які безпосередньо брали участь у скоєнні даного злочину. Дії працівників міліції проходять без порушення процесуальних норм», - йдеться у повідомленні ВЗГ облуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.30 ранку троє працівників Малиновського райвідділу міліції Одеси на чолі з лейтенантом Олександром ІВАНОВИМ прибули до будинку, де проживає журналіст Б.ОСИНСЬКИЙ, і провели, за його словами, «3-годинний обшук на предмет наявності в квартирі літератури націоналістичного характеру».

Після того, як міліцією було винесено з помешкання чимало речей, О.ІВАНОВ оголосив Б.ОСИНСЬКОГО затриманим і разом з двома співробітниками РВВС супроводив до будівлі відділу міліції «Хмельницкий» Малиновського РВВС.

Як поінформував УНІАН сам Б.ОСИНСЬКИЙ, «спершу слідчий Артем БАБАЄВ допитував мене у кримінальній справі, порушеній за фактом спроби підпалу невідомими у січні поточного року одеського офісу Партії регіонів на вул. Прохорівській, 17, а по завершенні супроводив до начальника відділку «Хмельницький» Руслана ЛУНГУЛА, де було оголошено, що мене ніхто не затримує - можу повертатися додому».

“Слідчий А.БАБАЄВ також віддав мені паспорт, брутально відібраний під час тригодинного обшуку приватного житла, - зазначив Б.ОСИНСЬКИЙ, - а також пообіцяв повернути забрані з квартири речі, окрім персонального комп’ютера, який нібито буде піддано кількамісячному експертному дослідженню”.

Б.ОСИНСЬКИЙ додав, що «під час допиту слідчий А.БАБАЄВ цинічно заявив мені у вічі, нібито мене ніхто вдосвіта не затримував, а супроводжено до міліції як свідка у кримінальній справі». Більше того, у протоколі обшуку вказано, що обшук тривав годину, а не три години, як було насправді.

Крім того, журналіст зауважив, що «суддя Малиновського райсуду Одеси Сергій ЖУРИК, заочно штампуючи санкцію на обшук житла, навів у документі спотворені біографічні дані».

Нагадаємо, 21 січня 2011 року в Одесі невідомий зловмисник кинув пляшку із запалювальною сумішшю в офіс в міської організації Партії регіонів, який розташований на вулиці Прохорівській, 16. Відповідальність за вчинене взяла на себе досі невідома в Одесі організація антиглобалістів.