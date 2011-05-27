Янукович: в Україні немає політичних переслідувань

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на неприйнятності упереджених заяв щодо політичних переслідувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у заяві для преси сьогодні у Варшаві.

За його словами, сьогодні в Україна йде шляхом реформ, і одна з таких реформ – це боротьба з корупцією. Президент висловив думку, що є природнім те, що подібні процеси викликають дискусію як усередині країни, так і за її межами.

«Ми знаємо, що ті процеси, які розгортаються, наприклад, у сфері боротьби з корупцією, коли чиновники, у тому числі й високого рангу, будуть відповідати перед законом. І тут важливо, щоб працювали демократичні процеси», - сказав Президент, додавши, що йдеться про незворотність покарання та презумпцію невинності. «І відповідь на питання, хто винен, хто не винен, може дати тільки суд, тому будь-які упереджені оцінки будь-яких чиновників, у тому числі й високого рангу, не повинні бути. Відповіді повинен давати суд, і в Україні так і буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Президент України перебуває у Варшаві, де бере участь у XVII Саміті країн Центральної Європи.