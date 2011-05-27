Янукович: стара система звикла робити свій чорний бізнес

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що різні оцінки України пов’язані з тим, що країна нарешті стала на шлях реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у заяві для преси сьогодні у Варшаві.

«Я добре розумію, що події, які зараз відбуваються і всередині країни, і за її межами - я маю на увазі різні оцінки, які надаються сьогодні Україні – вони є цілком природними, тому що Україна знаходиться на шляху реформування», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що неодноразово наголошував на тому, що за 20 років незалежності країни в державі фактично не було системних реформ. «І зараз прийшов час, коли ми повинні в багатьох напрямках модернізувати нашу країну, а це означає – змінити підходи таким чином, щоб вони позитивно впливали на життя країни, людей», - сказав Президент.

Він зауважив, що це не задовольняє всіх учасників процесу. «Тобто є величезний опір серед виконавців – чиновників, які звикли жити по-старому. Я сказав би так (це відбувається – УНІАН) на різних рівнях виконавчої влади. Корупційні справи, які зараз розглядаються правоохоронними органами, а деякі вже надходять до суду, - вони розворушили сьогодні стару систему, яка звикла за рахунок бюджету, за рахунок корупційних дій робити свій чорний бізнес», - сказав Президент.

За його словами, спротив старої системи, який сьогодні є, викликає різні оцінки, які даються подіям в Україні як у суспільстві, так і в різних інституціях. «Це той процес, який Україна повинна пройти. Ми добре розуміємо, що система недосконала, її треба модернізувати», - сказав Президент.

За його словами, сьогодні є недоліки і в кримінальній юстиції. «Робітники, які там працюють, вони повинні позбавитися старих звичок. І в цій системі є не тільки недоліки, а й зловживання», - сказав Президент, додавши, що сьогодні влада про це каже і веде боротьбу за те, щоб змінити стару систему кримінальної юстиції, щоб довести до логічного завершення судову реформу.