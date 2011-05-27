У Лук'янівському СІЗО чекають, чи вдасться Луценку звільнитися

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що ставить перед судом питання про звільнення з-під варти не тільки заради себе.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час засідання Печерського суду, повідомляє прес-служба партії “Народна Самооборона”.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що зараз в Україні дуже багато арештованих, які перебувають за ґратами за рішенням судів, які не визначили покарання, причин і терміну їхнього арешту. За його словами, дуже багато таких в`язнів і в Лук`янівському СІЗО, і вони чекають, чи вдасться Ю.ЛУЦЕНКОВІ звільнитись з-за ґрат. “Вони кажуть: якщо ти проб`єш дірочку, то і у нас буде справедливість. Якщо і тобі не вдасться, то її не буде нікому”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на початку засідання Печерського райсуду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що має намір звернутися до відповідних органів про притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння посадового злочину головуючим у судовому процесі над ним судді Сергія ВОВКА.