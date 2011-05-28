Пшонка пояснює арешт Луценка

Генеральний прокурор України Вктор ПШОНКА заявляє, що були причини заарештувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, оскільки була інформація, що він готується переховуватися.

Про це він заявив в ефірі "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

«Була порушена кримінальна справа. ЛУЦЕНКО перебував під підпискою про невиїзд. Спокійно велося розслідування...Раптом незрозуміла поведінка ЛУЦЕНКА. Неадекватно він поводиться зі слідчими, грубіянить, погрожує", - сказав він. За словами В.ПШОНКИ, Ю.ЛУЦЕНКО почав ігнорувати виклики слідчого. "Я готовий продемонструвати повістки, де до нього приходять, вручають повістку, просять назвати зручний час для явки, а він пише нецензурні висловлювання на адресу МОГИЛЬОВА, сьогоднішнього міністра внутрішніх справ", - сказав В.ПШОНКА.

Він передав повістки Є.КИСЕЛЬОВУ, але той одну з них відмовився показати на камеру. «Це не дуже пристойно. Я не буду показувати », - сказав ведучий. Однак він продемонстрував іншу повістку, де начебто рукою Ю.ЛУЦЕНКА було написано: «З`явитися відмовляюся до здачі крові ЮЩЕНКА".

Водночас В.ПШОНКА додав, що були інші обставини затримання Ю.ЛУЦЕНКА. «Були і інші підстави, які вказують на те, що він був готовий сховатися від слідства», - сказав Генпрокурор.