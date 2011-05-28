GRECO: Україна провалила боротьбу з корупцією

Група держав з протидії корупції Ради Європи (GRECO) заявила про провал України у боротьбі з корупцією.

Як повідомляється у статті газети "Дзеркало тижня. Україна" від 28 травня, такі висновки GRECO було зроблено 24 травня на засіданні в Страсбурзі.

За наслідками моніторингу GRECO, у 2009 році Україна не мала невиконаних рекомендацій - були виконані частково або перебували у стадії рішення. Через півтора роки Україна стала першою державою - учасником європейської антикорупційної ініціативи, якій експерти знизили ступінь виконання за трьома рекомендаціями GRECO.

Водночас GRECO побачило у діях команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА чотири позитивні результати.

Насамперед, це ухвалення Закону «Про судовий устрій і статус суддів». Також за важливий плюс GRECO визнає створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Високу оцінку одержало набрання чинності Законом «Про доступ до публічної інформації». Відзначено прогрес при ухваленні нового Закону «Про державні закупівлі» 2010 року. Також досягненням України визнано новий Закон «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або при фінансуванні тероризму».

Проте ці результати GRECO не визнало за достатнє свідоцтво ефективної антикорупційної політики в Україні. Ціла низка найважливіших антикорупційних рішень, які вже були розроблені і затверджені, за останні півтора роки виявилися заблоковані і навіть дезавуйовані.

За даними видання, критика Європейської комісії за наслідками звіту GRECO ґрунтується на тому, що Україна в рамках інтеграції з Європою взяла на себе зобов`язання привести своє антикорупційне законодавство до європейських стандартів. І сама ж не виконує ці свої зобов`язання. Причому в Європі створюється враження, що виконання програм інтеграції для українських властей є не більш, ніж іміджевою акцією, відзначає газета.