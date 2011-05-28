Трьох українців затримали під час правозахисної конференції у Мінську

Трьох українців затримано під час правозахисної конференції у Мінську.

Про це УНІАН повідомили у Київському інформаційному центрі Комітету міжнародного контролю.

“Близько півгодини тому надійшла інформація про те, що в Мінську в офіс Білоруського народного фронту, де відбувався семінар на тему реформи органів внутрішніх справ, прийшли співробітники міліції. Вони затримали трьох громадян України, одного громадянина Росії та голову Білоруського гельсінського комітету Олега ГУЛАКА”, - йдеться в повідомленні.

Усі затримані були доправлені для перевірки документів та встановлення особи. В даний момент зв`язку із затриманими немає, зазначили в інформаційному центрі.

Серед затриманих українців: Вадим ПИВОВАРОВ, Олег МАРТИНЕНКО, Алла БЛАГАЯ - представники Всеукраїнської громадської організації "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів".

Усі вони приїхали сьогодні до Мінська для участі у правозахисній конференції.

Про затримання був повідомлений посол України в Республіці Білорусь.