В Азарова вирішили, що «бізнес - прекрасний тактик, але поганий стратег»

Уряд почав готувати Державну програму соціально-економічного розвитку України на 2013-2015 роки.

Про це в своїй статті в газеті «Дзеркало тижня» заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Вперше за роки незалежності ми змогли реально перейти від ручного управління країною до нормального середньострокового і довгострокового планування, без якого не буває значущих досягнень. Вперше влада має чіткий план дій - Програму економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки», - пише А.КЛЮЄВ.

За його словами, Кабінет міністрів закінчує роботу над Програмою соціально-економічного розвитку країни на 2012 рік. «Цей документ в першу чергу визначає цілі та завдання влади в наступному році. Він також містить конкретні показники, за якими суспільство зможе оцінити якість її роботи в тій чи іншій сфері. І лише на основі чіткого розуміння цілей і завдань буде формуватися державний бюджет. Відтепер схема повинна бути тільки такою: цілі - завдання - механізми - очікувані результати - ресурси (фінансування)», - заявив перший віце-прем`єр.

Він також відзначив визначальну роль держави в довгостроковому стратегічному плануванні у всіх країнах, що досягли значних результатів у своєму розвитку за порівняно невеликі проміжки часу. «Світова економічна криза в черговий раз ясно показала, що бізнес - прекрасний тактик, але поганий стратег. Ринок не може планувати розвиток країни. Та й взагалі, це не є його завданням. І цього разу саме держави взяли на себе роль антикризових менеджерів. Україна, залишивши позаду нестабільність і постійні конфлікти у владі, сьогодні має всі можливості стати на шлях сталого економічного зростання», - пише А.КЛЮЄВ.