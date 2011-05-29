Найбіднішим нардепом виявився нунсівець

Сукупний дохід депутата від НУНС Андрія Парубія в 2010 році склав 244,74 тисяч гривень.

Про це йдеться в його декларації, яку сам депутат оприлюднив на запит ініціативи "Новий громадянин"

Зокрема, він одержав 209,64 тисячі гривень заробітної плати і більше 35 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Сім'я Парубія (дружина і дочка) в 2010 році одержали майже 14,4 тисяч гривень заробітної плати.

У власності депутата немає ані квартири, ані земельної ділянки, але сім'я Парубія має 1,1 тисячі квадратних метрів землі і квартиру площею 21 квадратний метр.

Депутат має автомобіль Skoda Fabia (об'ємом двигуна 1200), його сім'я - Toyota Camry (2400).

У Парубія немає заощаджень у банках і фінансово-кредитних установах.

Нагадаємо, Андрій Парубій живе в скромному номері в готелі "Київ", наданого йому як народному депутатові.

Левый берег