НУ: За грати кидають "за п'ять колосків", а на очах розкрадають мільйони

Івано-Франківська обласна організація партії «Наша Україна» закликає небайдужих стати на захист українських політв’язнів. Як передає кореспондент УНІАН таку заяву організації учора на віче в Івано-Франківську з нагоди Дня Героїв зачитав народний депутат України, голова Івано-Франківської обласної організації партії «Наша Україна» Зіновій ШКУТЯК.

«Вперше за остані 20 років в незалежній , а за Конституцією , у демократичній, соціальній і правовій Україні, все частіше проявляється тенденція побудови тоталітарного політичного режиму, повернення культу нагнітання загального страху та політичного гоніння, - йдеться у заяві прикарпатських нашоукраїнців. – Союз Партії регіонів та їх комуністично-олігархічних союзників ознаменувався, якщо не масовими, то непоодинокими арештами патріотично свідомих українців. Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Запоріжжя і Київ. Арешти в цих областях прокотилися потужною хвилею із-за ката українського народу Сталіна, за намагання припинити комунстичний шабаш 9 травня». Нашоукраїнці Прикарпаття вважають, що «нині за будь-який прояв української свідомості: хапають, затримують, судять своїм судом. Політв’язнями стають всі незгідні, що нагадує нам часи сталінських репресій».

З іншого боку Партії регіонів, зокрема під час Львівських подій, ті , хто використовують проти мирного населення зброю, залишаються на свободі. «Йде залякування Київської міської організації «Меморіал», її голови Романа КРУЦИКА, - наголошується у документі. – Порушено ряд кримінальних справ проти керівників опозиційних партій. В Україні складається ситуація, коли переслідуються патріоти держави, а справжні злочинці продовжують зловживати своїм владним становищем. За гратами опиняються «за п’ять колосків», а в той же час прямо на очах розкрадаються мільйони».

На думку прикарпатських нашоукраїнців внесення у Верховну Раду законопроекту про осилення «так званій екстреміській діяльності, посилення боротьби з так званим вуличним екстремізмом під час мітингів, пікетів тощо» метою є «придушення громадської активності українців».

«Сьогодні жертвами стали перші активісти-патріоти, а вже завтра, відстоюючи свої законні інтереси, у ролі репресованих може опинитися будь-хто із нас», - сказано у заяві.

Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Наша Україна» закликає всі патріотичні організації, партії, громадськість, усіх небайдужих громадян України «стати на захист українських політв’язнів».

«Закликаємо збирати підписи під зверненням до президента України, Верховної Ради з вимогою припинити політичні репресії українських патріотів», - підсумовується у документі Івано-Франківських нашоукраїнців.