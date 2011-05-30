Януковича закликають «негайно припинити порушення прав людини»

Український конгресовий комітет Америки (УККА) рішуче засуджує постійний регрес демократії в Україні, свідченням чого є останні переслідування політичних опонентів, відверті залякування громадських активістів, постійне обмеження свободи слова і неповага до української культурної спадщини з боку режиму Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві УККА - організації, яка об’єднує понад 1 млн. американців українського походження.

За словами авторів заяви, впродовж всього першого року президентства В.ЯНУКОВИЧА його адміністрація “здійснювала цілеспрямоване переслідування членів опозиції і громадських активістів, які виступають за збереження української національної ідентичності”.

“Безперервне залякування і нещодавнє затримання 23 травня колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а також арешт і сфабриковані звинувачення проти колишніх посадовців й опозиції є свідченням вибіркових та політичних мотивів чинної влади”, - підкреслили в УККА, додавши, що “нехтуючи принципами верховенства права, адміністрація ЯНУКОВИЧА порушує і обмежує гарантовані конституцією права людини”.

“Для того, щоб бути прийнятою та повністю інтегруватись до спільноти демократичних країн, українська влада повинна поважати верховенство права шляхом дотримання принципів справедливого, прозорого і неупередженого судового процесу”, - наголошується в заяві.

В УККА також підкреслюють, що “останнім часом Служба безпеки України незаконно втручається в роботу громадських організацій, зокрема Київської міської організації всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса. Крім того, режим ЯНУКОВИЧА наражає на небезпеку культурну й архітектурну спадщину України та релігійні реліквії, грубо зневажаючи їхнє історичне та духовне значенням”.

“Схоже на те, що чинний режим нав’язує підчищену версію радянської історії, яку пропагує Кремль. Президент ЯНУКОВИЧ не тільки публічно заперечив Голодомор як геноцид, його міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, який є відкрито антиукраїнським, запропонував переписати підручники з історії України разом з російськими спеціалістами, він також добивається зменшення використання української мови у школах”, - зазначається в заяві.

УККА рішуче засуджує “жахливе і антиконституційне ставлення режиму ЯНУКОВИЧА до своїх громадян, неповагу до власної історії і національної ідентичності”, та закликає негайно припинити порушення прав людини і національних прав в Україні.

“Посягання режиму на верховенство права в Україні та, як наслідок, загрозу національній ідентичності України та розвитку демократії не можна терпіти”, - наголошується в заяві.

Її автори, як американці українського походження, також звертаються до уряду США як стратегічного партнера України, з проханням вжити необхідних заходів для захисту свободи в Україні та “прав тих, по чиїм громадянським свободам відкрито топчуться та порушують”.

“Подібні умисні порушення прав людини і національних прав не тільки демонструють антидемократичні й авторитарні тенденції чинного режиму, але й становлять серйозну загрозу поточному перетворенню країни на сучасну європейську демократію, яка поважає верховенство права і шанує власну історію”, - заявили в УККА.