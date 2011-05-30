БЮТ: Тимошенко будь-якої миті можуть вхопити і повезти

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає на заслуховуванні завтра генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо справи лідера партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник фракції Іван КИРИЛЕНКО на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Ми не можемо залишати без відповіді те, що сьогодні відбувається з опозицією, те, що відбувається з її лідерами», - заявив І.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що минулого тижня було ухвалено «рішення суду про арешт Ю.ТИМОШЕНКО». «Будь-якої миті і де завгодно можуть вхопити і повезти», - додав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні в Україні продовжується тотальний наступ на опозицію, здійснюються «зачистки».

«Ми просимо генерального прокурора завтра до зали запросити, хай пояснить, що відбувається», - підкреслив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина".

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція знімає з розгляду в середу всі законопроекти (щосереди у Верховній Раді проходить день опозиції – УНІАН) і наполягає на тому, щоб парламент скасував раніше прийняті закони та рішення, які стосуються судової системи та скорочення терміну ознайомлення підозрюваних з матеріалами порушених проти них кримінальних справ.

У свою чергу, лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО підтримав пропозицію І.КИРИЛЕНКА заслухати завтра інформацію генерального прокурора про кримінальні справи, порушені стосовно представників опозиції, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував обом фракціям внести на розгляд парламенту проект постанови щодо заслуховування у вівторок інформації В.ПШОНКИ. За словами спікера, парламент розгляне цей проект постанови.

Він також запропонував представникам опозиційних фракцій внести на розгляд ВР проект відповідного закону про скасування раніше прийнятих рішень.